Ministro Montealegre denuncia al procurador Eljach: lo acusa de aliarse con Abelardo De la Espriella

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que denunciará al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, por la presunta comisión del delito de prevaricato.

Puede leer: Procuraduría pone la lupa a polémica circular de la CRC que pondría en riesgo libertad de prensa

Esto, después de que el Ministerio Público le abriera investigación disciplinaria a Montealegre por presunta participación en política, luego de que se refiriera a candidaturas presidenciales, entre ellas la de Abelardo De la Espriella, y la del expresidente Álvaro Uribe al senado.

Según Montealegre, en su denuncia, el procurador con este proceso busca “amordazarlo” y está “aliado” con Abelardo De la Espriella para esos fines, por lo cual en su criterio el procurador está prevaricando.

“Ahora los dos, Eljach y el abogado de la mafia, construyen una tenaza para amordazarme, para callarme, por estas razones formularé denuncia penal por prevaricato contra el señor Eljach” sentenció Montealegre.

El ministro de Justicia, además, aseguró que en el pasado investigó a Gregorio Eljach por un supuesto “hecho de corrupción” en el que también estaba, según Montealegre, el candidato Abelardo De la Espriella, a quien llamó el “abogado de la mafia”.

Puede leer: Procuraduría investigará al ministro Eduardo Montealegre por presunta participación en política

“Prevaricato porque hace varios años investigué a Gregorio Eljach, por un acto de corrupción que cometió con el abogado de la mafia Abelardo De la Espriella” aseveró.

Adicionalmente, puso en tela de juicio la idoneidad del procurador Gregorio Eljach para estar en el cargo. Según Montealegre, que Eljach sea procurador, es poner al “ratón a cuidar el queso”.