Procuraduría pone la lupa a polémica circular de la CRC que pondría en riesgo libertad de prensa

La Procuraduría General de la Nación solicitó respuestas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sobre la polémica resolución en la que solicitó información de contenidos de grandes medios de comunicación, incluyendo de consejos de redacción.

En un documento de 4 páginas conocido por W Radio, el procurador delegado Samuel Arrieta le pidió a la directora ejecutiva de la CRC, Claudia Bustamante, responder a varios interrogantes, al considerar que aún luego de la aclaración realizada por la Comisión, en la nueva circular permanecen elementos que pueden continuar siendo riesgosos.

“El comunicado no revoca el requerimiento inicial, ni aclara expresamente el carácter voluntario o vinculante de la información solicitada, lo cual mantiene un riesgo potencial de afectación a la libertad de prensa, a la reserva profesional del periodista y al derecho de los medios a la confidencialidad de sus procesos internos” indicó el Ministerio Público.

De hecho, la Procuraduría en su análisis inicial, encontró en dicha circular al menos 4 elementos de riesgo para la libertad de ejercicio de la prensa y su autonomía.

Dentro de los diversos puntos, se encuentra una supuesta competencia cuestionable con extralimitación de funciones.

Asimismo, planteó un riesgo de censura indirecta, eventual afectación de derechos fundamentales, y también ambigüedad frente a la finalidad y el tratamiento de datos que está pidiendo la CRC a los medios de comunicación.

También, el ente de control advirtió el inicio de investigaciones.

“En caso de establecerse extralimitación de funciones o vulneración de derechos fundamentales, se pondrán los hechos en conocimiento del operador disciplinario” se lee.

Entre los documentos que deberá allegar la Comisión, deberán enviar la copia de la circular, el acta aclaratoria, el marco legal y reglamentario, descripción del uso que se daría a la información requerida, y, si es obligatorio su entrega o no.