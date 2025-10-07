Procuraduría investigará al ministro Eduardo Montealegre por presunta participación en política

La W conoció en primicia que la Procuraduría General de la Nación abrirá en las próximas horas investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por presunta participación en política.

Lo anterior, debido a sus manifestaciones durante una entrevista con la revista Semana, en las que descalificó la campaña a la presidencia del candidato Abelardo De la Espriella, y también se pronunció sobre la campaña del expresidente Álvaro Uribe al Senado de la República.

En criterio del ente de control, tales aseveraciones y presuntas injerencias en la campaña a la presidencia y al Senado, habrían vulnerado la directiva emitida por la Procuraduría en la que se prohíbe la intervención de los funcionarios públicos en política.

La determinación se produce luego de que el ente de control además recibiera quejas disciplinarias contra el ministro de Justicia, particularmente desde la campaña de Abelardo De la Espriella, quienes se consideraron agredidos por las descalificaciones de Eduardo Montealegre.

Cabe recordar que, en dicha petición, presentada por el abogado Germán Calderón España, se cuestionó que, a su juicio, el ministro de Justicia utilizara su investidura para intervenir en política.

Según el equipo de Abelardo de la Espriella con las manifestaciones realizadas por Montealegre, desconoció la Directiva 013 de 2025 de la Procuraduría que reza que “ningún servidor público puede promover, descalificar o influir en procesos electorales desde su cargo”.

En el auto de apertura de investigación formal al ministro además se decretará la práctica de distintas pruebas. El ministro Montealegre podrá declarar.