Regiones

Procuraduría pide hoja de ruta para traslado del Mercado de Bazurto en Cartagena

El ministerio público busca garantías en el proceso

Procuraduría pide hoja de ruta para traslado del Mercado de Bazurto en Cartagena

Procuraduría pide hoja de ruta para traslado del Mercado de Bazurto en Cartagena(Colprensa)

En desarrollo de una actuación preventiva, la Procuraduría pidió a la Alcaldía de Cartagena presentar el plan de acción para iniciar el traslado del Mercado de Bazurto en cumplimiento con órdenes judiciales y administrativas que buscan la transformación de esa central de abastos.

El ministerio público, además, solicitó informar a las instituciones, gremios y comunidades que participan en el proceso para garantizar la reubicación concertada y segura.

Uno de los objetivos es respaldar los consensos a los que se lleguen en desarrollo de este proceso, así como brindar seguridad jurídica y social a las decisiones que se adopten en beneficio de la ciudad y de las comunidades vinculadas al mismo”, indicó el órgano de control.

De acuerdo con la Procuraduría, la ciudad necesita una central de abastos moderna y articulada con los corredores logísticos que aseguren la seguridad alimentaria y permitan la “renovación urbana del sector”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad