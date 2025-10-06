Procuraduría pide hoja de ruta para traslado del Mercado de Bazurto en Cartagena( Colprensa )

En desarrollo de una actuación preventiva, la Procuraduría pidió a la Alcaldía de Cartagena presentar el plan de acción para iniciar el traslado del Mercado de Bazurto en cumplimiento con órdenes judiciales y administrativas que buscan la transformación de esa central de abastos.

El ministerio público, además, solicitó informar a las instituciones, gremios y comunidades que participan en el proceso para garantizar la reubicación concertada y segura.

“Uno de los objetivos es respaldar los consensos a los que se lleguen en desarrollo de este proceso, así como brindar seguridad jurídica y social a las decisiones que se adopten en beneficio de la ciudad y de las comunidades vinculadas al mismo”, indicó el órgano de control.

De acuerdo con la Procuraduría, la ciudad necesita una central de abastos moderna y articulada con los corredores logísticos que aseguren la seguridad alimentaria y permitan la “renovación urbana del sector”.