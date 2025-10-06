Procurador hace llamado a Petro y sus funcionarios para que no participen indebidamente en política
El jefe del Ministerio Público hizo un fuerte llamado a todos los actores políticos con el fin de evitar el ascenso de discursos de odio.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, en una declaración realizada en las últimas horas, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, a sus funcionarios y a cualquier funcionario público, a evitar cualquier participación indebida en política de cara a las elecciones.
- Vea aquí: “Hay dos personas a la vanguardia de la polarización y eso debemos superarlo”: procurador Eljach
“El presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución” dijo el jefe del ente de control.
El procurador general asimismo señaló que desde ese ente disciplinario estarán vigilantes del cumplimiento del ordenamiento jurídico.
- Lea aquí: Consejo de Estado rechaza solicitud que buscaba tumbar la demanda contra la elección del procurador
“Señor presidente, señores ministros, directores de Departamento Administrativo, superintendentes, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos en general: les reitero que la Procuraduría General de la Nación está vigilante desde su misión preventiva y la disciplinaria” aseveró Eljach.
Gregorio Eljach también advirtió los riesgos frente a que los discursos de odio puedan presentar un incremento en el marco de la campaña electoral, por lo cual su llamado es a “no repetir esa historia dolorosa”.