“No se discute la decisión del estado americano”: procurador Eljach sobre retiro de la visa a Petro

El procurador general, Gregorio Eljach, se pronunció sobre la decisión de los Estados Unidos de retirarle la visa al presidente Gustavo Petro, luego de que consideraran que fomentó violencia y desobediencia de las Fuerzas Armadas al presidente Petro.

El jefe del ente de control aseguró que la decisión de los Estados Unidos es soberana y no debe discutirse, debido a que tienen todo el derecho de resolver quién puede entrar en suelo norteamericano y quién no.

“Cada estado es soberano de otorgarle tránsito por su territorio a quien desee o no desee. En ese orden no se discute la decisión del estado americano”, dijo Eljach.

Lea también: Presidente Petro ordenó expulsión de delegación diplomática de Israel en Colombia

Además, en relación con la catarata de renuncias de miembros del gabinete a su visa, y a otros a quienes Estados Unidos se las ha cancelado, el jefe del ente de control reafirmó que “Cada quien es dueño de ese derecho y de renunciar a ese derecho. Si no lo tiene, no tiene a nada que renunciar”.

Asimismo, agregó que “hay temas de más urgencia, que son modificables y que sobre ello vamos a trabajar, las decisiones de los estados son soberanamente respetable”.

Procurador Eljach señaló que respeta la decisión de Petro de expulsar a los diplomáticos de israel

Además de pronunciarse sobre el retiro de la visa al presidente Petro, el jefe del Ministerio Público también entregó sus consideraciones sobre la decisión del jefe de Estado de retirar al cuerpo diplomático de Israel en Colombia.

El jefe del ente de control manifestó que no se opone a la decisión del presidente Gustavo Petro, pero no por eso dejó de ver con preocupación cuál puede ser la afectación para empresarios, y otros sectores, por lo cual pidió que las relaciones internacionales se manejen con “armonía”.

“Él es la máxima autoridad administrativa y el que lleva las relaciones internacionales”, agregó sobre el presidente Petro.