Consejo de Estado rechaza solicitud que buscaba tumbar la demanda contra la elección del procurador

La Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó una solicitud elevada por el Senado de la República y también por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado con la cual buscaban que se declarara la ineptitud de las demandas presentadas por varios ciudadanos, con las cuales solicitan que se declare la nulidad de la elección de Gregorio Eljach como procurador general.

En la petición encaminada a que se declarara la ineptitud de la demanda se aseguraba que el acto de selección de un candidato para la terna de procurador no podía ser enjuiciado y que la decisión correspondía al Senado, y tampoco podía alegarse una indebida incorporación de Eljach por no hacer parte del concurso. Pero en criterio de la Sección, tales argumentos no están llamados a prosperar y en cambio la demanda debe seguir su curso.

“Si bien, el acto mediante el cual el presidente de la República remite al Senado el candidato para conformar la terna correspondiente para proveer el cargo de procurador general de la Nación no es susceptible de control jurisdiccional a través del medio de control de nulidad electoral, eso no significa que no pueda ser analizado por esta sección de manera indirecta, bajo el entendido de que las actuaciones adelantadas en ese trámite podrían afectar la legalidad del acto definitivo” señaló el despacho.

Asimismo, se dispuso el trámite de sentencia anticipada en el proceso, con lo cual se determinó que se fallará antes de tiempo si el procurador continúa en el cargo o es anulada su elección. Por ende, se dispuso el decreto de varias pruebas para finalizar con alegatos y anunciar un veredicto.

Dentro de las evidencias que serán analizadas se encuentra por ejemplo todas las relacionadas con el proceso de selección y luego ante el Senado de la República; el certificado de funciones ejercidas por Gregorio Eljach en el Senado. La decisión fue comunicada a la Procuraduría para que , si a bien lo tiene, presente concepto.

