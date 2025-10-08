España busca mecánicos colombianos: convocatoria laboral SENA con salario de más de 8 millones

El SENA abrió cinco vacantes en España para mecánicos con experiencia en vehículos diésel, gasolina e híbridos, ofreciendo un salario de 1.800 euros brutos (cerca de 8,1 millones de pesos).

Esta convocatoria dirigida a profesionales colombianos del sector automotriz por parte de La Agencia Pública de Empleo (APE) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que han formalizado una alianza con un grupo empresarial español, que cuenta con la acreditación del Ministerio de Inmigración de Madrid, para reclutar personal técnico. El objetivo de esta oferta es cubrir cinco plazas para el cargo de Mecánico de taller de reparación de automóviles.

Lanzada el 6 de octubre de 2025, esta oferta tiene fecha límite oficial se estableció para el 7 de noviembre de 2025, el proceso se cerrará en cuanto se complete el número de hojas de vida exigidas por el empleador. Por lo que, se recomienda a los interesados postularse con rapidez.

¿Cuál es la ubicación?

Las vacantes están destinadas a profesionales con formación formal y experiencia comprobable; el lugar de trabajo de estas plazas se encuentra en la provincia de Lugo, ubicada en Galicia, España.

¿Cuáles son los requisitos esenciales para la postulación?

Para ser considerados en el proceso, los aspirantes deben cumplir al 100% con los criterios establecidos por la empresa:

Formación Académica: Se requiere ser Técnico o Tecnólogo en Mecánica de Vehículos.

Se requiere ser Técnico o Tecnólogo en Mecánica de Vehículos. Experiencia Demostrada: Los candidatos deben acreditar un mínimo de 36 meses (tres años) de experiencia relacionada con las funciones del cargo.

Los candidatos deben acreditar un mínimo de 36 meses (tres años) de experiencia relacionada con las funciones del cargo. Competencias Técnicas: Es fundamental el conocimiento en diagnóstico de vehículos diésel, gasolina e híbridos, se exige la capacidad para efectuar reparaciones de manera completamente autónoma, el manejo de herramientas de taller y la trayectoria en la resolución de averías complejas, tanto mecánicas como electrónicas, son altamente valorados.

Es fundamental el conocimiento en diagnóstico de vehículos diésel, gasolina e híbridos, se exige la capacidad para efectuar reparaciones de manera completamente autónoma, el manejo de herramientas de taller y la trayectoria en la resolución de averías complejas, tanto mecánicas como electrónicas, son altamente valorados. Documentación y Movilidad: Se debe poseer pasaporte o haber iniciado los trámites para obtenerlo, además de contar con licencia de conducción tipo B1.

Salario y Condiciones

La oferta laboral es atractiva en términos de remuneración y estabilidad contractual. El contrato ofrecido es de tipo fijo, con una duración inicial de un año, e incluye un periodo de prueba de dos meses. La jornada laboral es completa, operando de lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:30 horas.

El componente económico responde al titular de la convocatoria. El salario base se fija en 1.800 euros brutos mensuales. Esta cifra representa aproximadamente $8.121.500 pesos colombianos mensuales. Adicionalmente, los trabajadores recibirán seguridad social (prestaciones sociales) y una bonificación variable por desempeño o productividad, que puede oscilar entre 50 y 400 euros.

¿Cómo postularse?

La postulación debe realizarse exclusivamente a través de la aplicación web de intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo del SENA.

Cualquier candidatura enviada por canales alternos, como otros portales de empleo o redes sociales de la compañía, no será considerada.

Todos los servicios que ofrece la Agencia Pública de Empleo del SENA son gratuitos, públicos e indiscriminados, y no requieren de intermediarios.

El SENA advierte que, si se identifica cualquier solicitud de pago en nombre de la agencia o por procesos de contratación, debe abstenerse de pagar e informar inmediatamente a las autoridades correspondientes. Los preseleccionados serán contactados para la verificación del perfil y una posterior entrevista virtual.

Escuche W Radio en vivo: