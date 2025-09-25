Trabajo para colombianos en España: SENA abrió más de 30 vacantes y pagan más de $15 millones

Encontrar trabajo en el mercado laboral puede ser un desafío significativo. Los jóvenes y aquellos que recién ingresan al mundo laboral a menudo se encuentran con obstáculos al buscar empleo. El Servicio Público de Empleo en Colombia desempeña un papel crucial para ayudar en esta situación.

Este conecta a buscadores de empleo con empresas que tienen vacantes disponibles, brindando orientación y asesoramiento sobre el mercado laboral. Además, ofrece programas de formación y capacitación para mejorar las habilidades de los trabajadores, aumentando su empleabilidad y preparándolos para las demandas del mercado.

A propósito de esto, el portal público de búsqueda de oportunidades laborales en Colombia tiene actualmente ofertas laborales para vacantes en todo el país y en el exterior. Conozca disponibilidades y cómo aplicar a continuación.

Las regiones con mayor número de vacantes son:

Cundinamarca con 10.000.

Bogotá, con 8.945.

Antioquia, con 5.560

Valle del Cauca 2.700.

Entre los perfiles más buscados se encuentran vendedores, auxiliares contables, conductores, técnicos en electricidad, asesores comerciales y obreros de construcción

¿Cuáles son las vacantes de trabajo en España?

Entre las vacantes disponibles que tiene el SENA en el exterior aparecen las de España, que llevaría a cabo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de más de 30 vacantes para trabajadores de la salud, con fecha límite de postulación hasta el 25 de octubre o hasta que se cumpla la totalidad de cupos de postulación.

El rango salarial dependerá del cargo de la siguiente manera:

Enfermeros: el rango salarial está entre los $8.000.000 y los $10.000.000.

el rango salarial está entre los $8.000.000 y los $10.000.000. Médicos de urgencias: el rango salarial está entre los $15.000.000 y los $18.000.000.

La Agencia Pública de Empleo del SENA también abrió vacantes en el exterior para los colombianos que deseen salir del país para trabajar, estas son:

Canadá: Oportunidades para ensambladores de aeronaves.

Oportunidades para ensambladores de aeronaves. Alemania: Vacantes para enfermeros, instrumentadores quirúrgicos y profesores de preescolar.

¿Cómo postularse a las vacantes de empleo del SENA?

Para inscribirse a la convocatoria de empleo, deberá cumplir con el 100% de los requisitos, y registrar su hoja de vida en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo SENA.

Deberá buscar la convocatoria específica que desee entre toda la oferta de vacantes, podrá ver la cartelera completa haciendo CLIC AQUÍ.

Allí deberá completar todos los datos y documentos que le solicitan para la postulación. Luego de la verificación de su perfil, en caso de ser preseleccionado, tendrá que hacer una entrevista y/o prueba técnica.

En el link expuesto no solo hallará las vacantes en el exterior sino las miles de vacantes en los diferentes departamentos del país.