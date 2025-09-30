Cuánto gana un docente del sector público en grado de escalafón 1, según tabla salarial 2025

En Colombia, muchas personas tienen el deseo y la vocación de enseñar, razón que los lleva a dedicarse a la docencia desde las diferentes áreas e instituciones que hay el país.

En Bogotá, son más de 35.000 mujeres y hombres que ejercen la labor de la docencia en las 413 instituciones educativas distritales. En Colombia, son casi 500.000 los que ejercen esta labor en colegios públicos.

Al ser servidores públicos, tienen que enfrentarse a diversas pruebas y convocatorias para hacer parte del sistema educativo, pero también deben cumplir con ciertos criterios para ir subiendo de cargo, pasando por lo que se conoce como el escalafón docente.

¿Qué es el escalafón docente?

De acuerdo con el Decreto 596 de 2025, todos los docentes y directivos docentes que se encuentren adscritos a entidades educativas del Estado, deben recibir una bonificación “que contribuye al cierre de la brecha salarial”.

Según menciona la norma, esta bonificación debe ser pagada mensualmente mientras el docente esté al servicio, es decir, desarrollando labores académicas dentro del sector educativo gubernamental.

Es importante destacar que este reconocimiento económico será mayor o menor dependiendo del nivel de escolaridad del maestro y directivo, escalafón al que pertenece, y demás factores. Para el 2025, el aumento fue:

Un 5,2% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024.

Un 1,8% adicional otorgado a todos los empleados públicos.

Una bonificación del 1,6% específica para la nivelación salarial del magisterio.

Los docentes del sector público reciben dos bonificaciones principales adicionales a su salario base:

Bonificación de Nivelación Salarial: Equivalente al 1,6% del salario base mensual, acordada entre Fecode y el Gobierno Nacional para reducir la brecha salarial entre docentes y otros empleados públicos.

Equivalente al 1,6% del salario base mensual, acordada entre Fecode y el Gobierno Nacional para reducir la brecha salarial entre docentes y otros empleados públicos. Bonificación Pedagógica: Equivalente al 29% de la asignación básica mensual, establecida en el Decreto 1316 de 2024, con el objetivo de reconocer y mejorar las condiciones económicas de los docentes.

¿Cuánto gana un docente del sector público en grado de escalafón 1?

La asignación básica mensual de los distintos grados y niveles del escalafón nacional docente están tipificadas en el Decreto 596 de 2025.

Es clave tener en cuenta que el grado 1 en el escalafón son los normalistas superiores o tecnólogos en Educación.

Para ascender al grado 2 el docente debe contar con título profesional de licenciado.

Así es la asignación salarial docente del grado de escalafón 1 de normalistas y tecnólogos:

Nivel salarial Asignación Básica Mensual A $2′795.766 B $3′563.814 C $4′594.016 D $5′695.093

Asimismo, se establece el valor de las horas extra de la siguiente manera, según el nivel salarial:

A. $14.596

$14.596 B. $19.224

$19.224 C. $19.987

$19.987 D. $24.778

Para poder ascender o reubicarse en el escalafón hay que esperar a que el Gobierno Nacional disponga las convocatorias, las cuales tienen ciertos requisitos y documentación, teniendo en cuenta la descripción de los niveles de cada grado, expuestos anteriormente.