Este es el monto mínimo para ser reportado en Datacrédito en 2025: Así se refleja en el puntaje

Las centrales de riesgo en Colombia son entidades que administran la información relacionada con la vida crediticia de las personas. A partir de estos datos, los bancos pueden determinar si aceptar o rechazar un crédito según el puntaje de quien lo solicite.

Las principales centrales de riesgo del país son Datacrédito Experian, Transunión -CIFIN y Procrédito. Estas entidades son vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Cuando una persona solicita un crédito o un préstamo a cualquier entidad bancaria se hace una revisión de sus datos reportados en las centrales de riesgo. Según aclara Datacrédito, estas centrales reciben tanto reportes positivos como negativos de todas las personas en el país que tengan cuentas bancarias.

Usualmente, cuando se dice que alguien es “reportado en Datacrédito” se refiere a su puntaje crediticio. Cuando este puntaje es demasiado bajo es más común que las entidades rechacen solicitudes de accesos a créditos, tasas de interés o, en algunos casos, hasta oportunidades de empleo y arriendo.

¿Por cuánto dinero me pueden reportar en Datacrédito?

De acuerdo con la Ley 1266 de 2008, mejor conocida como la Ley de Habeas Data, no hay un valor mínimo determinado para ser reportado ante Datacrédito. Cualquier deuda pendiente puede ser reportada a las centrales de riesgo si el ciudadano no ha hecho el pago correspondiente en un plazo de 20 días calendario después de haber sido avisado.

Cabe aclarar que las empresas tienen la obligación de notificar a las personas en deuda antes de ser reportadas.

Según la Ley 2157 De 2021, las entidades o bancos tienen el deber de enviar mínimo dos comunicaciones en días diferentes antes de reportar a las personas quienes tengan deudas menores al 15% de un salario mínimo legal vigente. Es decir, $ 213.525 pesos colombianos en 2025.

Si aún después de recibir las notificaciones el ciudadano no hace el pago correspondiente, la deuda será reportada a las centrales de riesgo, lo que disminuirá el puntaje de la persona en cuestión.

¿Cuánto es el puntaje ideal para tener en Datacrédito?

El puntaje en Datacrédito parte desde los 150 hasta los 950 puntos. Entre mayor sea, mejor será considerado el puntaje. Un puntaje alto asegura el acceso a créditos, préstamos, tasas de interés y más.

No hay un estándar de cuánto es considerado un buen puntaje, ya que cada empresa tiene sus propios límites y lineamientos. Sin embargo, Datacrédito Experian recomienda mantener un puntaje alto en lo posible. Un puntaje mayor a 700 es considerado un buen promedio para ser aceptado en la mayoría de entidades.

Cabe mencionar que es posible que las personas tengan un puntaje de crédito a pesar de no tener deudas registradas o reportes negativos en las centrales de riesgo. Esto se puede deber a que la persona no ha demostrado un buen hábito de pago, no cuenta con suficiente experiencia crediticia, entre otros factores relacionados.

Recuerde que las empresas deberán actualizar mensualmente la información suministrada a las centrales de riesgo, indica el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008. Es recomendado que las personas adopten buenos hábitos crediticios aún si no tienen reportes negativos en Datacrédito.

