El historial crediticio registra todas las actividades financieras de las personas, desde pagos en servicios hasta productos financieros que estas mismas adquieren o contratan.

Lo anterior hace que las personas vayan formando con el tiempo lo denominado como vida crediticia.

En esa línea, cuando las personas inician esta vida financiera, también adquieren responsabilidades que, de no cumplirlas, se verá afectada, pues las centrales de riesgo lo comenzarán a tomar como una persona que no cumple con esas obligaciones y harán que, en un futuro, no se le facilite el acceso a, por ejemplo, créditos en bancos.

Según explica el Fondo Nacional del Ahorro, esta vida crediticia, junto al historial, “es una ‘carta de presentación’ ante la posibilidad de adquirir nuevos productos financieros”.

Depende de esa carta de presentación u hoja de vida financiera que usted pueda acceder con mayor facilidad a esos productos descritos.

Ahora, para saber qué prácticas bajan el puntaje de crédito, hay que saber en qué momentos se inicia una vida crediticia.

Inicio de la vida crediticia

El Fondo Nacional del Ahorro responde a este cuestionamiento explicando que la vida crediticia inicia “ desde que se adquiere un compromiso financiero con una entidad o empresa que venda a crédito . Así, cuando uno acepta un compromiso de pago por un producto o servicio”.

De esta forma explican que este tipo de compromisos es una manera de comenzar a iniciar la vida crediticia.

¿Qué implica tener una buena vida o historial crediticio?

El Fondo Nacional del Ahorro destaca que tener una vida crediticia positiva puede ofrecer algunos beneficios a quien la lleve.

Estos beneficios son:

Acceder a préstamos, ya que, según dice el FNA, “quienes tengan un perfil crediticio negativo no van a poder recibir préstamos”, haciendo que, por el contrario, las personas que tengan perfiles positivos sean atractivos para las entidades bancarias.

ya que, según dice el FNA, “quienes tengan un perfil crediticio negativo no van a poder recibir préstamos”, haciendo que, por el contrario, las personas que tengan perfiles positivos sean atractivos para las entidades bancarias. Mayor capacidad de endeudamiento: “con una buena vida crediticia , podrá acceder a futuros préstamos que tengan un mayor monto. Esto es algo simple: si cumple con sus compromisos, los bancos no solamente aceptarán prestarle dinero, incluso tendrá una mayor cantidad a su disposición, en caso de que lo necesite”, dice el FNA.

“con una buena , podrá acceder a futuros préstamos que tengan un mayor monto. Esto es algo simple: si cumple con sus compromisos, los bancos no solamente aceptarán prestarle dinero, incluso tendrá una mayor cantidad a su disposición, en caso de que lo necesite”, dice el FNA. Por último, destacan otra ventaja y es la obtención de crédito, ya que según dicen, acceder este tipo de aspectos dependen de tener un buen ranking financiero.

Sin embargo, no todo siempre es positivo, pues en contra parte hay personas que no cuentan con un buen historial o cuentan con bajo puntaje en la vida crediticia.

¿Qué prácticas bajan el puntaje de crédito?

Ahora, según Datacrédito Experian, empresa de servicios de información global líder en el mundo, hay ciertos comportamientos que bajan su puntaje de crédito.

Estos son:

Incumplir el pago de las obligaciones financieras.

Estar en mora desde 30 días en adelante.

en adelante. Tener el endeudamiento a tope, es decir, tener sobre el máximo tope los cupos establecidos.

Según mencionan, hay un concepto conocido como ‘Jineteo financiero′, que es “cuando la capacidad de pago solamente permite pagar una de las deudas, y lo que se hace es utilizar el cupo liberado para cubrir otras”.

Ser codeudor: si por incumpliento del deudor se presenta un atraso en el pago de las obligaciones.

