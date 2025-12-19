ANT anunció recuperación de Islas del Rosario y actualiza arriendos para pagos en la nación

Logo de la ANT y las islas del Rosario (Foto vía Getty Images y de las redes sociales de la ANT)

La Agencia Nacional de Tierras anunció la recuperación de cinco islas, tras evidenciar subarrendamientos irregulares y la explotación económica sin autorización de la entidad. Estos predios generaban millonarios ingresos por turismo y no pagaron arriendo durante más de una década, o pagaban muy por debajo de su valor real.

“Hay predios que llevan más de 20 años sin tener ningún tipo de pago a favor de la Nación, y son terrenos que, desde 1984, se declararon baldíos, y en el 2007 fueron declarados indebidos los ocupantes que, en este momento, aún reclaman tener algún tipo derecho real sobre estos predios”, señaló la entidad en un Comunicado.

Felipe Harman, Director de la Agencia Nacional de Tierras, adelantó varias diligencias de desalojo y aprehensión sobre varias islas del Archipiélago del Rosario que venían siendo explotadas comercialmente, sin cumplir con sus obligaciones legales y financieras con el Estado.

“Estos predios, pese generar altos ingresos por concepto de turismo, con cobros de pasadías de hasta $800.000 COP y hospedajes entre un millón y un millón y medio de pesos por noche, no pagaban arriendo desde los años 2008 o 2010 y no habían formalizado su situación jurídica”.

La entidad también reveló que, durante varias décadas, estas islas estuvieron bajo el control de pocas familias, debido al alto capital requerido para su mantenimiento frente a factores como la erosión costera.

“En algunos casos, se pagaban arrendamientos de apenas $700.000 COP mensuales por islas que eran explotadas intensivamente con fines turísticos”, aseguró.

La Agencia de Tierras también anunció que se inició el proceso de actualización de los cánones de arrendamiento que recibirá la nación.