ANT entrega a campesinos predio que fue “ocupado irregularmente” por sociedad del expresidente Uribe

La Agencia Nacional de Tierras entregó los títulos de propiedad del predio ‘El Laguito II’ a campesinos de San Carlos, en el departamento de Córdoba.

De acuerdo con la entidad, estos terrenos fueron ocupados y explotados de manera irregular por la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, siendo baldíos de la nación.

“La entrega de este predio a familias campesinas simboliza un acto de justicia, porque representa la recuperación de baldíos del Estado que fueron indebidamente apropiados mediante maniobras jurídicas por grandes empresas y clanes políticos, y que hoy regresan a las manos campesinas, que debieron haberlo trabajado desde hace décadas”, señaló Lilia María Rodríguez, subdirectora de acceso a tierras de la ANT.

La entidad explicó que el proceso jurídico con ‘El Laguito ll’ inició en el 2018. cuando la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo pidió convertirse en propietaria del bien, alegando su posesión por años, pero el proceso terminó anticipadamente en 2019, luego de que un juez reconociera el predio como un baldío y solicitara a la ANT el proceso de clarificación.

En agosto del 2022, el representante legal de la Sociedad El Ubérrimo devolvió voluntariamente ‘El Laguito ll’ y, en mayo de 2023, la Agencia de Tierras le hizo entrega provisional a la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, de Córdoba, quienes empezaron a aprovecharlo en el cultivo de arroz, plátano y yuca en el predio que ya les pertenece de forma legal y a través del cual podrán acceder a créditos y proyectos productivos.

