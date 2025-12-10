ANT anuncia compra de tierras a bancos para beneficiar a campesinos y comunidades étnicas

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció que implementará una ley que permite comprar tierras a bancos para “acelerar la adquisición voluntaria de predios y garantizar que la tierra llegue a las familias campesinas que durante décadas no han tenido acceso a la tierra”.

“De acuerdo con la Ley 160 de 1994 (artículo 32) y el Decreto 1071 de 2015, modificado recientemente por el Decreto 033 de 2025, los bancos deben informar a la ANT sobre los predios rurales recibidos como dación en pago por liquidación de créditos hipotecarios u otros negocios jurídicos, así como aquellos adquiridos mediante sentencia judicial. Esto permite que la Agencia pueda ejercer la primera opción de compra prevista en la ley”, afirmó la entidad.

Por otra parte, la ANT aseguró que el decreto establece que cualquier propietario de tierras o ganadero que desee vender sus predios en áreas priorizadas por la Reforma Agraria podrá informar primero a la Agencia Nacional de Tierras, que contará con 15 días para decidir si desea adquirir el predio antes que cualquier interesado particular.

“Esta es una ley que llevaba 30 años sin ser aplicada y, gracias al Decreto 033 de 2025, ahora podemos implementarla efectivamente. Las entidades financieras que tengan tierras podrán postularlas para que la Agencia pueda tener la primera opción de compra y estas lleguen finalmente a las familias campesinas y comunidades étnicas”, resaltó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

Una vez los bancos hagan su postulación, la Agencia Nacional de Tierras realizará los análisis jurídicos, técnicos y territoriales pertinentes y, de ser viable, presentará las ofertas formales de compra.