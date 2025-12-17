Incendio afectó más de cinco viviendas en la margen izquierda de Montería: no hay reporte de heridos
Las autoridades investigan las causas de la conflagración registrada en la noche del 16 de diciembre.
Montería
La administración municipal estableció que, de acuerdo con un informe preliminar, en la noche del 16 de diciembre a las 11:50 p.m. un incendio consumió más de cinco viviendas y varios ranchos o cambuches ubicados en el barrio El Poblado, margen izquierda de Montería.
“Se registró un incendio que afectó 6 viviendas y 5 ranchos/cambuches ubicados detrás de El Poblado, en zona de invasión. Se reportan daños en infraestructura y enseres, sin personas lesionadas. La causa preliminar de la conflagración serían malas conexiones eléctricas”, señaló la Alcaldía de Montería.
Llamado de las comunidades afectadas:
La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Poblado, Lucelys Miranda, sostuvo que “las familias quedaron sin nada, pedimos al señor alcalde que nos ayude porque lo necesitamos; hay cinco viviendas con pérdida total. Estamos sin nada, hay niños, hay personas con discapacidad”.