Incendio afectó más de cinco viviendas en la margen izquierda de Montería: no hay reporte de heridos

Incendio afectó más de 5 viviendas en la margen izquierda de Montería: no hay reporte de heridos. Foto: cortesía (suministrada a La W).

Montería

La administración municipal estableció que, de acuerdo con un informe preliminar, en la noche del 16 de diciembre a las 11:50 p.m. un incendio consumió más de cinco viviendas y varios ranchos o cambuches ubicados en el barrio El Poblado, margen izquierda de Montería.

“Se registró un incendio que afectó 6 viviendas y 5 ranchos/cambuches ubicados detrás de El Poblado, en zona de invasión. Se reportan daños en infraestructura y enseres, sin personas lesionadas. La causa preliminar de la conflagración serían malas conexiones eléctricas”, señaló la Alcaldía de Montería.

Llamado de las comunidades afectadas:

La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Poblado, Lucelys Miranda, sostuvo que “las familias quedaron sin nada, pedimos al señor alcalde que nos ayude porque lo necesitamos; hay cinco viviendas con pérdida total. Estamos sin nada, hay niños, hay personas con discapacidad”.