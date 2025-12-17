Llegan embarcaciones de Businú a Montería: así operaría el sistema de transporte fluvial en el río Sinú. Foto: Alcaldía de Montería.

Montería

Las dos embarcaciones de Businú llegaron recientemente desde la ciudad de Cartagena a Montería, donde serán puestas a disposición de propios y visitantes en los próximos días. Este proyecto de transporte fluvial en el río Sinú era esperado desde el año 2021 y habría tenido una inversión cercana a los $9.000 millones.

“Llegaron las dos primeras embarcaciones de Businú, nuestro primer sistema de transporte fluvial. Las embarcaciones se llaman Betancí y Yapel, y ya estamos haciendo las primeras pruebas en el río Sinú para luego realizar el acto protocolario el próximo sábado 20 de diciembre”, dijo el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

“Estamos aprovechando nuestro río para ese transporte de pasajeros, volvemos a nuestras raíces, a la forma en que empezó a conformase la ciudad, donde hacemos honor a nuestros ancestros. Este proyecto había tenido muchos problemas, pero salimos a buscar las soluciones”, puntualizó el mandatario municipal.

¿Cuál será la capacidad de cada embarcación?

Según la administración municipal, “cada embarcación tiene capacidad para 36 pasajeros y se convierte en una pieza clave para la puesta en marcha de este sistema innovador, que posiciona a Montería como referente nacional de movilidad sostenible e intermodal. Businú no solo optimizará los tiempos de desplazamiento, sino que aprovechará el río como eje estructurante del desarrollo urbano”.

“Las unidades cuentan con una eslora de 15,60 metros, una manga de 4,5 metros, y una estructura fabricada en acero naval de alta calidad, lo que garantiza durabilidad, seguridad y comodidad para los usuarios. Están equipadas con motores Suzuki DF200 TX de 200 HP, diseñados para un desempeño eficiente y confiable en navegación fluvial”, agregó.