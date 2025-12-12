¿Qué sigue tras la aprobación del tercer puente sobre el río Sinú en Montería?

Montería

Luego de que el Concejo de Montería aprobara en debate el proyecto que busca la construcción de un tercer puente en la ciudad, el alcalde Hugo Kerguelén dijo que esta obra de infraestructura impulsaría el crecimiento ordenado de la capital cordobesa y mejoraría la movilidad.

El mandatario municipal resaltó que “el contrato, cuyo valor inicial ascendía a $64.380.791.937, alcanza un valor final de $102.933.383.752 tras la adición aprobada. La modificación contractual se prevé para el 17 de diciembre, con el fin de dejar en firme la adición e incorporar al contrato los recursos seleccionados”, puntualizó.

Contexto en La W: Montería tendría un tercer puente sobre el río Sinú: la obra habría sido adjudicada

“Una vez formalizada dicha modificación, el proyecto podrá avanzar hacia la etapa de actividades preliminares, iniciando con el aprovechamiento forestal autorizado, la implementación del Plan de Manejo Arqueológico (PMA) y el desarrollo de la fase social mediante la elaboración de las actas de vecindad. Concluidas estas labores de alistamiento y liberación del terreno, se dará paso al inicio de las obras con maquinaria”, agregó.

Finalmente, señaló que este proyecto de infraestructura estaría preparando a la “Montería del futuro”.

“Este puente permitirá conectar mejor nuestras comunas, reducir tiempos de desplazamiento, fortalecer la competitividad económica y abrir nuevas oportunidades de desarrollo urbano”, concluyó.

Reacciones de la comunidad de la margen izquierda de Montería:

El presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la Urbanización Vallejo, Carlos del Toro, calificó el proyecto como un “hito” para el desarrollo de la ciudad y destacó que “en el occidente habitamos más de 120.000 familias y el crecimiento ha sido constante. Esto ha generado mayor movilidad”.

“Este proyecto queda como anillo al dedo, la aprobación del presupuesto y la contratación para ejecutar la construcción del tercer puente que va a seguir uniendo a Montería. El puente va a conectar a la comuna 1 con la comuna 3, a la altura de Zarabanda y La Coquera, esto va a dinamizar la economía de los sectores y la movilidad porque tenemos un punto neurálgico, sobre todo, por el puente metálico que ya no resiste más”, puntualizó.