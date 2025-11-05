Primeros coches eléctricos llegarán a Cartagena el 11 de noviembre

El próximo 11 de noviembre llegarán a la capital de Bolívar los primeros 24 coches eléctricos que reemplazarán de manera definitiva los carruajes de tracción animal en el centro histórico de la ciudad.

La gerencia de los coches será liderada por los cocheros tradicionales que entregarán los antiguos para entrar a operar los nuevos con el fin de que sigan ejerciendo su actividad económica.

“Cada cochero será capacitado para operar los nuevos vehículos eléctricos bajo condiciones dignas, respetando su experiencia y reconociendo su papel histórico en el turismo de la ciudad”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

En total serán 62 coches eléctricos con los que contará la ciudad, con una inversión de 7.000 millones, y serán ensamblados por la empresa Rennorgy S.A.S., especializada en movilidad sostenible.

Se espera que los primeros carruajes 100% eléctricos sean entregados el 18 de noviembre para ser operados, y para su conservación y mantenimiento se dispondrá de un patio-taller con un área de más de 2.850 m2, que contará con toda la tecnología necesaria para la carga de baterías ubicado en el proyecto Nuevo Chambacú.