Terminal de Transportes de Montería: despachos hacia Cúcuta se encuentran suspendidos por paro del ELN
Las acciones terroristas que se han venido registrando en varias zonas del país en el marco del paro armado anunciado por el ELN han mantenido la suspensión del servicio hacia la capital de Norte de Santander.
Montería
La directora operativa de la Terminal de Transportes de Montería, Sixta Lora, confirmó que la única ruta que se encuentra suspendida, de momento, es la que conduce hacia Cúcuta, Norte de Santander por decisión de las empresas transportadoras.
De acuerdo con lo informado, la decisión se habría adoptado por el paro armado que promueve el ELN en varias zonas del país.
“La información que tenemos desde las taquillas es que la ruta a Cúcuta se encuentra suspendida. También hubo suspensión hacia Bucaramanga, pero en la tarde hubo despacho”, dijo la directora operativa.
Sobre el despacho hacia Bucaramanga, precisó que “el promedio diario es de 30 pasajeros, el domingo (14 de diciembre) no tuvimos despachos a Bucaramanga. Podemos afirmar que la afectación fue de un 50% en los despachos y pasajeros a Bucaramanga”.