Se redujo en 45% la operatividad desde la Central de Transporte de Cúcuta por paro armado del ELN

Cúcuta

Las primeras 24 horas de paro armado del ELN, ha afectado la operatividad desde la Central de Transporte de Cúcuta, así lo confirmó Jesús Alberto Mantilla, jefe operativo de la terminal.

“En este primer día paro armado la central de transporte bajó sus despachos de vehículos en un 45%. Hacia la región de Catatumbo, municipios como Sardinata o Ocaña, Tibú, Convención, El Tarra, incluido también a Puerto Santander, no se realizó un solo despacho el día de ayer“, indicó Mantilla.

Durante este domingo, tan solo salieron buses hacia Bucaramanga y el interior del país, así también como hacia Venezuela.

“La operación, por un transcurso de casi dos horas o tres horas, estuvo parada hacia Pamplona y Bucaramanga por los artefactos explosivos, incluso hacia el municipio de Chinácota no se realizó tampoco un solo despacho desde la central de transporte”.

Desde la terminal de transportes de la ciudad de Cúcuta, diariamente se movilizan entre 16.000 y 17.000 personas. Durante este primer día de paro armado, menos de 9.000 lograron movilizarse.