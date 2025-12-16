Así será la Navidad en Córdoba: esta es la programación para propios y visitantes

Montería

La fiesta navideña en el departamento de Córdoba promete luz, tradición y alegría a partir del 16 de diciembre con la apertura oficial de la denominada ‘Navidad para Todos’ que tendrá como epicentro al Pueblito Cordobés, en la vía que conecta a Planeta Rica con Montería.

“Desde el 16 hasta el 23 de diciembre, el Pueblito Navideño abrirá sus puertas todos los días desde las 5:00 p. m. hasta las 9:30 p. m., ofreciendo a propios y visitantes una experiencia inolvidable que exalta las tradiciones navideñas del departamento”, resaltó la administración departamental.

Entre los principales atractivos se destacan los siguientes:

-Más de 60 mil luces iluminando cada rincón del Pueblito Navideño.

-Un árbol de Navidad de más de ocho metros.

-Novenas navideñas diarias, para vivir la espiritualidad de la temporada.

-Buzón de Santa Claus, donde los niños podrán dejar sus cartas.

-Show de video mapping cada noche.

-Rincones temáticos como Muñeco de Jengibre, Santa Claus – Polo Norte, Candyland y Mundo de Hielo.

“Uno de los grandes protagonistas será el pesebre humano más grande de Latinoamérica, titulado -Recorrer a Córdoba con Jesús-, una puesta en escena que exalta la fe, la cultura y la identidad del pueblo cordobés”, destacó la administración departamental.

De acuerdo con lo informado, “la programación incluye shows musicales diarios para toda la familia, garantizando espacios de entretenimiento, talento regional y alegría para todos, con la participación de artistas locales y la presentación especial de Juan Piña y su orquesta en la noche de apertura”.