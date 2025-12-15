Líderes de La Mojana se pronuncian sobre supuesta baja ejecución en la zona: lanzan cuestionamientos

Montería

En medio de la polémica generada por la advertencia de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, sobre la supuesta baja ejecución de proyectos en el Fondo de Adaptación, especialmente en la subregión de La Mojana, líderes de la zona respaldaron a la alta funcionaria y cuestionaron a quien fuera el gerente de la dependencia, Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Los principales cuestionamientos estuvieron relacionados con el esperado cierre de ‘Caregato’ en el río Cauca y el proyecto de la Ruta del Arroz, anunciado en abril de 2025 en el departamento de Córdoba.

“Estamos de acuerdo con la doctora Angie, el señor Carrillo nunca sintió las necesidades de nuestra gente con el tema de las inundaciones. En cuanto a la Ruta del Arroz, eso es una cortina de humo, partiendo de la base que no va a solucionar ninguna problemática, pues entendemos que gran parte de los recursos se van a ir en refrigerios, ahí nota uno la seriedad del proyecto”, dijo José Monterroza, habitante de La Mojana.

Por su parte, Camilo Daza, expresó que “ahí se da un hecho sobre la UNGRD, dizque una ampliación del canal de La Esperanza que termina en un fracaso total. El contrato de cierre de Caregato dice que va a quedar pasando 70 metros cúbicos, los cuales no cumplieron ninguna función. Frente al tema de la Ruta del Arroz que no es ninguna ruta, sino un análisis del arroz de La Mojana, eso es desilusionante, nos deja triste, seguimos en esa compleja vulneración que nos deja 88% de pobreza en la región”.

Mientras, el líder arrocero Pedro Nel Ramos, sostuvo que “hoy está entrando más agua por Caregato que por el canal de La Esperanza, pasó todo lo contrario a lo que el señor Carrillo había dicho, mientras nosotros seguimos sufriendo por la crisis en la región”. Sobre este proyecto, puntualizó que se habría ejecutado por cerca de $17.000 millones.

Finalmente, Cristián Regino dijo que “la situación en La Mojana cada día es más compleja. La mal llamada Ruta del Arroz está por un valor de $35.000 millones y de esos recursos una tercera parte se invertiría en refrigerio y logística; eso ha provocado un descontento generalizado en región”.

“En el Fondo de Adaptación reposa más de un billón de pesos para las soluciones estructurales de La Mojana, ya no den más vuelta con ese dinero e inicien con las soluciones”, concluyó.

Cabe recordar que, La Mojana se encuentra conformada por 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.