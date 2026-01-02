Petro dice que Gobierno dispone de $1.5 billones para comprar flota eléctrica de TM y reducir costos

El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno nacional dispone de $1.5 billones para la compra de una flota eléctrica destinada al sistema TransMilenio en Bogotá, con el objetivo de reducir los costos de transporte por pasajero, disminuir la congestión vial y bajar el déficit financiero del sistema.

Según explicó el mandatario, la inversión permitiría que más ciudadanos utilicen el transporte público y se reduzca la presión fiscal, teniendo en cuenta que el diésel —principal costo de operación— ha sido subsidiado por la Nación.

Por eso en ese contexto, Petro cuestionó el reciente aumento del pasaje, al advertir que subir la tarifa reduce la demanda y termina ampliando el déficit financiero de las troncales de buses. “Si la decisión es subir el pasaje, no vale la pena”, sostuvo.

“El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación ha decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses”, agregó.