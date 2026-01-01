Sube el valor de gasolina y ACPM desde el 1 de enero de 2026: tabla de precios por ciudad

Desde este jueves, el 1 de enero de 2026, los colombianos afrontarán un nuevo aumento en el precio de los combustibles, según la nueva circular de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en la que actualiza la tabla de valores para el inicio de año.

“La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 104 001 de 2022 y las funciones delegadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40193 de 2021, hace pública la estimación de los precios de referencia de venta al público de la Gasolina Motor Corriente, la Gasolina Motor Corriente Oxigenada, el ACPM-Diésel y la mezcla de ACPM-Diésel y biodiésel que rigen en el territorio nacional a partir del primero (1) de enero de 2026”, señalaron.

Según la información de la Creg, el precio promedio de la gasolina en las principales ciudades del país quedó en $16.057 por galón.

Por su parte, el galón de ACPM quedó con un valor promedio de $10.984.

Tabla de precios de la gasolina por galón en las 13 principales ciudades

Bogotá: $16.491

Medellín: $16.412

Cali: $16.502

Barranquilla: $16.126

Cartagena: $16.083

Montería: $16.333

Bucaramanga: $16.248

Villavicencio: $16.591

$16.591 Pereira: $16.439

Manizales: $16.466

Ibagué: $16.407

Pasto: $14.247

Cúcuta: $14.400

Tabla de precios del diésel por galón en las 13 principales ciudades

Bogotá: $11.276

Medellín: $11.301

Cali: $11.424

Barranquilla: $10.951

Cartagena: $10.916

Montería: $11.166

Bucaramanga: $111.025

Villavicencio: $11.376

$11.376 Pereira: $11.363

Manizales: $11.349

Ibagué: $11.267

Pasto: $10.338

Cúcuta: $9.032

¿Cuánto vale la gasolina Extra?

A diferencia de la corriente, la gasolina Extra no cuenta con subsidios y su precio está totalmente liberado al mercado internacional y a la competencia entre marcas como Primax, Terpel o Texaco.

Para este mes de diciembre de 2025, el precio del galón de gasolina Extra en las principales ciudades se encuentra entre los $22.500 y los $24.800 pesos.