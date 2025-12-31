Esto ha aumentado el salario mínimo en Colombia durante el gobierno Petro: Valor 2022 vs 2026

Al cierre de 2025, el Gobierno Nacional de Colombia definió la hoja de ruta salarial para el último año de su gestión. El presidente Gustavo Petro anunció que para 2026 el salario mínimo legal será de $1.750.905, cifra que, al sumarse con un auxilio de transporte de $249.095, alcanza un total de $2.000.000.

Este incremento representa un ajuste del 23,7% respecto al año anterior y marca un hito en la política económica del país, al duplicar el valor nominal del sueldo básico que recibían los trabajadores al inicio de esta administración.

Evolución del salario mínimo desde el 2022 hasta el 2026

La trayectoria del salario mínimo en los últimos cuatro años muestra un crecimiento acelerado. En 2022, el ingreso básico se situaba en $1.000.000. Tras la llegada de la actual administración, se registraron incrementos sucesivos: en 2023 subió a $1.160.000 (un alza del 16%); en 2024 se fijó en $1.300.000 (12,07%); y en 2025 llegó a $1.423.500 (9,53%), cerrando ese año en un total de $1.623.500 al incluir el transporte.

Según cifras oficiales, mientras que entre 2019 y 2022 el salario mínimo real cayó un 1,4%, en el periodo de 2023 a 2025 se registró un ascenso del 17,7% en términos reales. Con el nuevo ajuste para 2026, el Gobierno busca consolidar esta tendencia para mejorar la calidad de vida de aproximadamente 2,2 millones de trabajadores.

La decisión de fijar el salario en dos millones de pesos para 2026; responde al concepto de “salario vital” promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un estudio de este organismo, basado en la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, estimó que una familia promedio de cuatro personas en Colombia necesita cerca de $2.982.960 mensuales para cubrir gastos esenciales como alimentación, vivienda, salud y educación.

El camino hacia este incremento del 23,7% estuvo marcado por la falta de acuerdo en la mesa de concertación de política salarial. El pasado 15 de diciembre, las negociaciones se rompieron cuando los gremios de la producción propusieron un aumento del 7,21%, mientras que las centrales obreras se mantuvieron en el 16%. Ante esta distancia, el Ejecutivo procedió a fijar la cifra por decreto el 29 de diciembre.

A pesar de las críticas de sectores empresariales como Fenalco, que calificaron la medida de irresponsable, el mandatario defendió el ajuste señalando que el desempleo ha bajado y la informalidad ha descendido respecto al gobierno anterior. Además, se destacó que la inflación ha cedido notablemente, pasando del 13,34% en marzo de 2023 al 5,30% en noviembre de 2025.

El anuncio del nuevo salario coincide con la declaración de una emergencia económica por 30 días, con la cual el Gobierno busca recaudar $16 billones de pesos para enfrentar una situación fiscal grave y garantizar servicios públicos esenciales.

No obstante, para el trabajador promedio, el impacto más directo será en sus prestaciones: en 2026, la prima de servicios se liquidará sobre la base de los dos millones, significando un pago de un millón de pesos en junio y otro en diciembre para quienes laboren el semestre completo.

Escuche W Radio en vivo: