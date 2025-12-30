Salario mínimo 2026: gremios, empresarios y políticos reaccionaron al incremento del 23,7%

Ministro de Hacienda defiende alzas al salario mínimo en el Gobierno Petro

Este 29 de diciembre, después de que el presidente Gustavo Petro diera a conocer la noticia del incremento del salario mínimo para 2026, varios gremios, empresarios y políticos se pronunciaron acerca de la cifra.

El salario mínimo en Colombia para 2026 aumentó en un 23,7% y quedó en $1’750.905 pesos sin el auxilio de transporte, el cual quedó en $249.095. En total, el aumento quedó en $2′000.000 pesos.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno es “irresponsable y populista de cara a las elecciones de 2026”.

También aseguró que, como lo esperaban, la mesa de concertación “fue una farsa”.

Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) celebró el aumento del salario mínimo del 23%.

“Les decimos a los empresarios: si los trabajadores tienen mejores ingresos, hay mejor vida para ellos y, con absoluta seguridad, mayor productividad y un jalonamiento en la economía”, dijo su presidente, Fabio Arias.

