Senado aplazó debate de control al decreto de emergencia económica para que “no se vicie”

Luego de más de seis horas de sesión mixta de la plenaria del Senado (presencial y vía Zoom) y tras la votación de los ascensos militares y de Policía; el presidente del Senado, Lidio García, anunció que se aplazó el debate de control político sobre el decreto de emergencia económica.

García aseguró que es para evitar que “se vicie” el debate, pues reconoció que no se han cumplido los cinco días que establece la ley para que los ministros respondan el cuestionario enviado por el Congreso.

Esto, como lo había advertido el ministro del Interior, Armando Benedetti, en La W y en donde confirmó que el gabinete no asistiría al debate.

“Para que no se vicie el debate, porque teníamos que pasar los cinco días según la ley. Pero nosotros podemos hacer control político el día que nosotros así lo decidamos”, señaló Lidio García.

Así pues, se citaría nuevamente a la plenaria para realizar el debate el próximo 31 de diciembre en horas de la mañana. “Yo puedo citar el 31 de diciembre en la mañana y podemos hacer un debate de cuatro o cinco horas sin ningún tipo de problema”. Pero, si no hay consenso, se haría en la primera semana de enero.

