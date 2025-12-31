¿Cuánto serían las primas de un salario mínimo en 2026? Así quedaría tras aumento del 23%

El pasado 29 de diciembre, el Gobierno Nacional oficializó el ajuste del salario mínimo que regirá en Colombia para el año 2026. Tras un incremento del 23,7%, el sueldo básico se fijó en $1.750.905, al cual se suma un auxilio de transporte de $249.095.

Esta cifra consolidada de $2.000.000 no solo redefine el ingreso mensual de millones de ciudadanos, sino que establece la nueva base para el cálculo de las prestaciones sociales, siendo la prima de servicios uno de los componentes más esperados por los trabajadores.

Para el año 2026, la base de liquidación para quienes devengan el salario mínimo se sitúa en los dos millones de pesos. Bajo esta nueva realidad, las cuentas para los empleados son claras: un trabajador que cumpla con el semestre completo de labores recibirá exactamente $1.000.000 en el mes de junio y una suma idéntica en diciembre. En total, el beneficio anual por concepto de prima sumará $2.000.000.

Es fundamental tener presente que, si el empleado no trabajó los 180 días correspondientes al semestre, el pago debe realizarse de manera proporcional al tiempo laborado. La fórmula legal para obtener este valor consiste en tomar el salario base más el auxilio de transporte, multiplicarlo por los días trabajados y dividir el resultado entre 360.

La decisión del presidente Gustavo Petro de fijar este aumento ocurrió luego de que la mesa de concertación de política salarial no lograra un consenso el pasado 15 de diciembre.

En dicha instancia, los gremios de la producción mantuvieron una propuesta del 7,21%, mientras que las centrales obreras solicitaron un 16%. Ante la falta de acuerdo, el Ejecutivo optó por el decreto, fundamentando la cifra en el concepto de “salario vital” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para buscar equidad social y cubrir necesidades básicas.

El mandatario defendió la medida asegurando que el fortalecimiento del salario mínimo contribuye a la reducción del desempleo y que la informalidad laboral ha descendido durante su gestión.

Sin embargo, sectores como Fenalco han calificado el ajuste como irresponsable. Por otro lado, desde Asofondos se advirtió que un incremento tan elevado aumenta la deuda estatal con los futuros pensionados, lo que podría tensionar las finanzas públicas.

Este ajuste salarial coincide con una reciente declaración de emergencia económica por 30 días, mediante la cual el Gobierno busca recaudar $16 billones de pesos para solventar una situación fiscal calificada como grave. En cuanto al sistema de pensiones, las personas que ya reciben una equivalente al mínimo verán su mesada ajustada a los $2.000.000, asegurando que su poder de compra no se deteriore.

