¿Salario mínimo del 23% en 2026? En esto quedaría con auxilio de transporte si sube este %

Quedan pocos días para que el año 2025 finalice, por lo que los colombianos están a pocas horas de saber el porcentaje que aumentará el salario mínimo para los trabajadores en el 2026, un valor que impacta significativamente en el costo de algunos bienes y servicios fundamentales, así como es el monto con el que múltiples ciudadanos nacionales costearán los gastos de su día a día el próximo año.

A su vez, se ha llegado a hablar de que el 2026 tendrá un “salario vital” por primera vez en Colombia, según el presidente Gustavo Petro, quien indicó que este término es un concepto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca “garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores y sus familias”. Sin embargo, aquí en W Radio le contamos en cuánto quedaría este valor si subiera un 23%.

¿En cuánto quedaría el salario mínimo si subiera un 23% para el 2026?

Teniendo en cuenta que el monto del salario mínimo actuas es de $1’423.500 COP, el 23% de este valor sería $327.405, por lo que el salario mínimo para el 2026 quedaría en $1’750.905 COP. Asimismo, es importante tener en cuenta que el monto básico no incluye el valor del auxilio de transporte, que, partieno de que en este 2025 está en $200.000 COP, con un aumento del 23% quedaría en $246.000 COP.

Es importante tener en cuenta que el aumento en el salario mínimo de los colombianos es una manera de dinamizar la economía del país, apoyar al sector productivo y equilibrar los gastos cotidianos con los ingresos de los empleados; pues representa la equidad social y busca garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas de las personas, así como contribuir a la reducción de la desigualdad en el territorio colombiano. Y usted, ¿de cuánto considera que debería ser el aumento para el próximo año?

