Precio del pasaje de TransMilenio subiría $350: así quedaría, según proyecto de decreto del Distrito

Son millones los capitalinos que se transportan diariamente en los vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá, entre los que se incluyen los articulados de TransMilenio; ya que movilizarse en esta línea troncal de transporte público es una alternativa llamativa para las personas que buscan ahorrar dinero y optimizar el tiempo en sus trayectos.

En ese sentido, durante las últimas semanas se ha generado una conversación sobre lo que será el aumento del precio del pasaje del sistema para el 2026, por lo que aquí le contamos lo último que se sabe sobre el tema.

Esto dice el proyecto de decreto sobre el aumento del precio del pasaje

De acuerdo con el proyecto de decreto del Distrito, que dejó publicado para comentarios, se fijaría la tarifa plena del Sistema Integrado de Transporte Público para 2026 en $3.550 COP, lo que significa un incremento de $350 frente al valor vigente.

Este ajuste, a su vez, supera el aumento del 8,47 % anunciado semanas atrás en el Concejo y, según el documento, se sustenta en el incremento del salario mínimo del 23 % y en mayores costos del sistema.

Por otro lado, el texto del proyecto es explícito sobre el nuevo valor del pasaje: “Fíjese la tarifa máxima del servicio de transporte masivo urbano de pasajeros en sus componentes troncal y zonal del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP en tres mil quinientos cincuenta pesos moneda legal corriente ($3.550)”, aclarando que para fines tarifarios los servicios zonales incluyen los urbanos, complementarios y especiales.

El proyecto mantuvo el esquema de transbordos vigente y justificó su continuidad al establecer que las tarifas de transbordo se conservarán para dos transbordos realizados en un lapso de 125 minutos, contados a partir de la última validación de la tarifa plena, medida que busca mitigar el impacto del alza en los recorridos que requieren más de un viaje.

En el mismo decreto, se ratificó el sistema de abono TransMiPass, con el que los usuarios pueden acceder al SITP mediante una recarga mensual de $160.000 COP, equivalente a 65 validaciones, y se advirtió que “la recarga de que trata el presente artículo tiene vigencia de un mes, contado a partir de su primera validación en el SITP, pasado ese tiempo, la recarga caducará sin derecho a devolución de dinero”.

Es importante tener en cuenta que el proyecto de decreto fue publicado la noche del 31 de diciembre de 2025 a las 12:56 p. m., y permanecerá disponible para comentarios ciudadanos hasta el 7 de enero a la medianoche.

Le puede interesar: Entra en funcionamiento la estación Calle 26 de TransMilenio: será parte del metro de Bogotá