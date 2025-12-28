Entra en funcionamiento la estación Calle 26 de TransMilenio: será parte del metro de Bogotá

Bogotá

Este fin de semana entró en operación la nueva estación Calle 26 de TransMilenio, ubicada en la troncal Caracas Centro, tras 19 meses de construcción en el marco de las obras de la Línea 1 del metro de Bogotá.

En esta primera fase se habilitará el acceso norte (vagón 2), con ingreso por el costado norte, en la calle 28, lo que beneficiará a más de 11.000 usuarios diarios del sector del Centro Internacional y zonas aledañas. El acceso sur (vagón 1) entrará en operación en el primer semestre de 2026, una vez finalicen las obras del viaducto del Metro sobre la avenida El Dorado.

En la estación pararán los servicios Ruta Fácil 8, H20, D20, H27 y B27, que conectan con los portales Usme, Tunal, 80 y Norte, además de la troncal NQS Central por la calle Sexta.

“Iniciamos la apertura de la nueva estación Calle 26 con el acceso norte, que beneficiará a más de 11.000 usuarios al día. De manera gradual iremos recuperando la oferta de TransMilenio en la avenida Caracas, que ha tenido ajustes para facilitar el avance de las obras del Metro”, dijo María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.

Tiene un ancho de 8 metros y una altura interior libre de 3,2 metros, lo que mejora la comodidad, visibilidad y sensación de amplitud. Dispone de 12 barreras de acceso tipo piso a techo, incluyendo accesos para personas con movilidad reducida, una taquilla (una interna en el costado norte) y 6 puntos de parada (3 por sentido).