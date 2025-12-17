TransMilenio tiene listo crédito para la construcción de la troncal Calle 13

Bogotá

En las últimas horas, TransMilenio obtuvo un crédito por 670 mil millones de pesos para la construcción de la troncal Calle 13. Así las cosas, esta Troncal tiene su financiación asegurada gracias al Convenio para la financiación conjunta del Proyecto, suscrito entre la Nación y la ciudad en agosto de 2022, bajo el cual la Nación y el Distrito se comprometieron a realizar aportes anuales al proyecto hasta el año 2034.

“Teniendo en cuenta que el Distrito tiene como meta entregar la nueva Troncal a la ciudad en 2030, antes de recibir la totalidad de los aportes, TransMilenio gestionó esta primera operación de crédito, para contar con los recursos de forma anticipada y realizar los pagos que requieren los avances de obra durante los próximos meses”, informó la entidad.

Transmilenio realizó la adjudicación al banco Davivienda y a la Financiera de Desarrollo Nacional, las entidades financieras que presentaron las menores ofertas de tasas de interés.

El crédito se adjudicó a un plazo de 9 años, incluidos 2 de gracia, de los cuales Davivienda desembolsará 335.000 millones, al IBR + 2,87, y la FDN desembolsará 335.000 millones, a la tasa fija UVR + 5,60.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo

Estos recursos permitirán continuar avanzando en la ejecución de las obras de este corredor para el Distrito y la Región, que conecta el occidente y centro de la ciudad. La troncal tendrá una longitud de 11,4 km, desde el sector de Puente Aranda hasta el límite de la ciudad con el río Bogotá.