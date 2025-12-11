Calle 26 de Bogotá cambiará: ponen en marcha el proyecto de transformación urbana

Bogotá

Este jueves la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá anunció el inicio formal del proyecto urbanístico que la cambiará la cara al centro de Bogotá por la calle 26: la Unidad de Actuación Urbanística 4 del Plan Parcial Estación Metro 26.

Para iniciar este cambio, RenoBo adjudicó a la firma Bonus Banca de Inversión la estructuración del modelo de negocio y el acompañamiento en la futura selección del desarrollador inmobiliario que será responsable de ejecutar el proyecto urbanístico.

“En un plazo de ocho meses, la empresa adjudicataria adelantará la estructuración técnica, jurídica y financiera del modelo de negocio. Una vez esté estructurado, se abrirá el proceso de selección del desarrollador inmobiliario, encargado de la ejecución del proyecto”, dijo el gerente general de RenoBo, Carlos Felipe Reyes.

¿Cómo será el Plan Parcial Estación Metro 26?

El proyecto estará ubicado entre las calles 24 y 26, y entre la carrera 13 y la transversal 17, el Plan Parcial Estación Metro 26 comprende 9,3 hectáreas que serán revitalizadas en el entorno próximo a la principal estación de transporte intermodal del Distrito, conformada por la Estación 13 del Metro de Bogotá, la Estación Central de TransMilenio y la estación de Regiotram de Occidente.

Además, se usarán terrenos públicos que permanecieron en desuso durante más de 10 años, por eso se abre la puerta a la construcción de nueva vivienda y establecimientos para comercio y servicios en una ubicación estratégica, con más y mejor espacio público, y acceso a transporte masivo, reduciendo tiempos y costos de traslado para miles de familias.

“El proyecto Metro 26 es importante para Bogotá; contempla desarrollos para usos residenciales, comerciales y de servicios, además de amplias zonas de espacio público que le darán una nueva vida a un territorio estratégico para la ciudad”, agregó el gerente general.

Unidad de Actuación Urbanística 4

El proyecto cuenta con un área de planificación de 1,49 hectáreas, entre la carrera 13A y la avenida Caracas, y la calle 24 y el límite de intervención sur de la estación Central de TransMilenio. En esta zona se proyecta la construcción de 521 nuevas unidades de vivienda y la generación de 5.471 m2 de espacio público.

Marval se queda con dos terrenos del GEB en la calle 26

Como resultado de un proceso de subasta, GEB adjudica a constructora Marval S.A.S la compra de dos predios en la Calle 26

Tras un proceso de subasta, el Grupo Energía Bogotá adjudicó a la constructora Marval S.A.S la compra de dos predios ubicados en la calle 26. Los inmuebles, localizados en la carrera 66 No. 24–69 y la Avenida Calle 26 No. 66–63, suman más de 49.000 metros cuadrados de área total.

“Los predios, que fueron sede del Grupo hasta 1998 y posteriormente se han entregado en arriendo a entidades distritales, hoy no se alinean con las actividades esenciales del GEB transmisión de energía y transporte de gas, razón por la cual la empresa decidió su enajenación como parte de la gestión eficiente de activos no estratégicos”, informó el GEB.

En total, se convocaron más de 35 empresas para que participaran del proceso de subasta, los interesados en el proceso fueron evaluados, bajo criterios técnicos, jurídicos y financieros. La subasta final concluyó con la selección de Marval S.A.S como adjudicataria.

“Esto refleja la seriedad con la que administramos los activos del Grupo y la convicción de que todo debe hacerse con absoluta integridad y transparencia, en cada paso del proceso”, concluyó el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega.