Bogotá

TransMilenio cumple 25 años de operación: así funciona hoy el sistema

Se espera que el próximo año lleguen más de 700 buses eléctricos al sistema.

TransMilenio cumple 25 años de operación: así funciona hoy el sistema

TransMilenio cumple 25 años de operación: así funciona hoy el sistema

Bogotá

Este jueves, Bogotá conmemora 25 años de operación de TransMilenio. El sistema realiza cuatro millones de viajes al día y tiene una flota de 10.509 buses y 143 cabinas de TransMiCable, y cerca de 35.000 colaboradores hacen parte de sistema de transporte.

Todo comenzó con la FASE I, cuando el 18 de diciembre del año 2000, desde las 9 de la mañana, los primeros 14 buses articulados del Sistema movieron a 18.618 personas entre el Portal 80 y la actual estación Tercer Milenio. Posteriormente, entre 2001 y 2002, Bogotá amplió el servicio en las troncales Calle 80 y Caracas Sur, e inauguró la troncal de la Autopista Norte y el Eje Ambiental.

“TransMilenio es un orgullo para Bogotá y estamos felices de celebrar 25 años de operación de un sistema que mueve, conecta y transforma a Bogotá. Gracias a nuestros colaboradores y comunidad usuaria por hacer de TransMi un servicio ejemplo a nivel mundial”, dijo el gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz.

LÍNEA DE TIEMPO DE MLS 25 AÑOS DE OPERACIÓN DE TRANSMILENIO

Fase II

Inició en 2003 y puso en marcha las troncales Américas, Suba, NQS Central y NQS Sur.

Fase III

Comenzó en 2012 y se construyeron las troncales Calle 26, Carrera 10 y Calle 6. En 2015, Bogotá estableció la estructuración del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) y entraron a operar los buses biarticulados y padrones duales.

Fase IV - Renovación de flota

Entre 2016 y 2019. En 2018 inició el proceso de licitación para reemplazar cerca de 1.400 buses de las Fases I y II que habían cumplido su vida útil y llegaron los primeros biarticulados a gas. TransMiCable, en Ciudad Bolívar, inició operación.

Fase V - Ascenso tecnológico

En 2019, Bogotá presentó el primer bus eléctrico y el proceso incluyó cerca de 3.300 buses eléctricos.

Fase VI

Inició en 2025 gracias a la entrada de nuevas troncales con el proceso de licitación para la llegada de 269 buses eléctricos articulados y biarticulados.

ASÍ FUNCIONA HOY TRANSMILENIO

  • Buses troncales:2.203
  • Buses zonales: 7.359
  • Buses de alimentación: 947
  • Total buses: 10.482
  • Buses eléctricos (incluídos entre el total): 1.486
  • Operadores hombres: 23.687
  • Operadoras mujeres: 1.004
  • Concesionarios: 44
  • Rutas troncales: 109
  • Estaciones troncales: 143 (incluido TransMiCable)
  • Cabinas TransMiCable: 163
  • Rutas TransMiZonal: 469 (incluidas de alimentación)
  • Paraderos TransMiZonal: 7.531
  • Cupos TransMiBicis: 8.001
  • Puntos TransMiBicis: 27

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad