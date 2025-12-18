TransMilenio cumple 25 años de operación: así funciona hoy el sistema
Se espera que el próximo año lleguen más de 700 buses eléctricos al sistema.
Bogotá
Este jueves, Bogotá conmemora 25 años de operación de TransMilenio. El sistema realiza cuatro millones de viajes al día y tiene una flota de 10.509 buses y 143 cabinas de TransMiCable, y cerca de 35.000 colaboradores hacen parte de sistema de transporte.
Todo comenzó con la FASE I, cuando el 18 de diciembre del año 2000, desde las 9 de la mañana, los primeros 14 buses articulados del Sistema movieron a 18.618 personas entre el Portal 80 y la actual estación Tercer Milenio. Posteriormente, entre 2001 y 2002, Bogotá amplió el servicio en las troncales Calle 80 y Caracas Sur, e inauguró la troncal de la Autopista Norte y el Eje Ambiental.
“TransMilenio es un orgullo para Bogotá y estamos felices de celebrar 25 años de operación de un sistema que mueve, conecta y transforma a Bogotá. Gracias a nuestros colaboradores y comunidad usuaria por hacer de TransMi un servicio ejemplo a nivel mundial”, dijo el gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz.
LÍNEA DE TIEMPO DE MLS 25 AÑOS DE OPERACIÓN DE TRANSMILENIO
Fase II
Inició en 2003 y puso en marcha las troncales Américas, Suba, NQS Central y NQS Sur.
Fase III
Comenzó en 2012 y se construyeron las troncales Calle 26, Carrera 10 y Calle 6. En 2015, Bogotá estableció la estructuración del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) y entraron a operar los buses biarticulados y padrones duales.
Fase IV - Renovación de flota
Entre 2016 y 2019. En 2018 inició el proceso de licitación para reemplazar cerca de 1.400 buses de las Fases I y II que habían cumplido su vida útil y llegaron los primeros biarticulados a gas. TransMiCable, en Ciudad Bolívar, inició operación.
Fase V - Ascenso tecnológico
En 2019, Bogotá presentó el primer bus eléctrico y el proceso incluyó cerca de 3.300 buses eléctricos.
Fase VI
Inició en 2025 gracias a la entrada de nuevas troncales con el proceso de licitación para la llegada de 269 buses eléctricos articulados y biarticulados.
ASÍ FUNCIONA HOY TRANSMILENIO
- Buses troncales:2.203
- Buses zonales: 7.359
- Buses de alimentación: 947
- Total buses: 10.482
- Buses eléctricos (incluídos entre el total): 1.486
- Operadores hombres: 23.687
- Operadoras mujeres: 1.004
- Concesionarios: 44
- Rutas troncales: 109
- Estaciones troncales: 143 (incluido TransMiCable)
- Cabinas TransMiCable: 163
- Rutas TransMiZonal: 469 (incluidas de alimentación)
- Paraderos TransMiZonal: 7.531
- Cupos TransMiBicis: 8.001
- Puntos TransMiBicis: 27