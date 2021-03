Top 10: La vida me hace bullying cuando estuve más de 5 años soltero y no levantaba ni polvo.

Top 9: La vida me hace bullying cuando estoy churra todo el año haciendo la dieta del jugo de apio, pero no sale ni un solo plan de vacaciones. Ah, pero en diciembre cuando puedo ir a la playa, me engordo 10 kilos por culpa del buñuelo, la natilla y el tamal.

Top 8: La vida me hace bullying cuando salgo al centro comercial y me antojo de todo, pero no tengo un solo peso. Ah pero cuando me llega la quincena, tampoco puedo ir a comprar nada, porque la debo todita.

Top 7: La vida me hace bullying cuando invito a salir a la chica que me gusta y siempre me dice que no. Ah pero preciso el día que me dice que sí, almuerzo bandeja paisa con jugo de curuba en leche, y no puedo salir por un problemita de indigestión.

Top 6: La vida me hace bullying cuando mi jefe invita al equipo a un almuerzo de socialización y yo estoy por fuera de la oficina. Ah pero en la fiesta de fin de año cuando por fin puedo estar en su misma mesa, preciso me sientan mal los traguitos y mi jefe me ve haciendo un show bochornoso.

Top 5: La vida me hace bullying cuando me agarra una emergencia digestiva en la oficina de un nuevo cliente. Ah pero cuando por fin me lleno de valor y le pido prestado el baño, el tipo me dice que listo, pero que el inodoro no está sirviendo.

Top 4: La vida me hace bullying cuando tengo el carro muy sucio y algún chistoso escribe en el parabrisas “duro de lavar”. Ah pero cuando por fin tengo la plata y el tiempo para mandarlo a lavar, encerar, engrasar y porcelanizar, comienza a caer el mismísimo diluvio universal.

Top 3: La vida me hace bullying cuando es el último día para pagar la declaración de renta sin sanciones y está caída la página de la DIAN. Ah pero cuando fui juiciosa al banco a pagarlo, no me dejaron entrar por pico y cédula.

Top 2: La vida me hace bullying cuando estoy de paseo con los amigos de mi novia y todos tienen cuerpo FIT, y yo solo tengo cuerpo FAT. Ah pero cuando pude pagar la anualidad del gimnasio llegó el coronavirus y nunca pude asistir porque se quebró.

Top 1: La vida me hace bullying cuando mientras yo solo tengo un apartamentico en arriendo, todos mis amigos ya tienen casa, carro, finca y beca. Ah pero cuando por fin pude ahorrar para invertir y vivir de la renta, mi novia me dice que está embarazada y que son mellizos.