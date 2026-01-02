Incendio en el oriente de Cali deja más de 20 viviendas afectadas

El fuego se propagó rápidamente debido a que se trataba de viviendas de construcción liviana y en desarrollo incompleto. Foto: Bomberos Cali.

Cali

Un incendio estructural se registró el jueves 1 de enero en el barrio El Pondaje, sector La Paz, en el oriente de Cali, dejando más de 20 viviendas afectadas.

El cabo Néstor Giraldo, coordinador de emergencias del Cuerpo de Bomberos, indicó que no se registraron personas lesionadas.

Según explicó el oficial, el fuego se propagó rápidamente debido a que se trataba de viviendas de construcción liviana y en desarrollo incompleto. Sin embargo, la intervención de los organismos de emergencia y el apoyo de la comunidad permitieron controlar la situación y evitar que las llamas alcanzaran un número mayor de casas.

En la atención del incendio participaron más de 30 bomberos, con el apoyo de seis máquinas extintoras, dos carrotanques y ambulancias.

Hasta el momento las autoridades no cuentan con el censo definitivo de las familias damnificadas.