Maduro abre la puerta a acuerdos petroleros, migratorios y de lucha contra el narcotráfico con EEUU

Trump ha advertido desde noviembre que iniciaría ataques en tierra en Venezuela e incluso autorizó operaciones de la CIA en el país caribeño.

Nicolás Maduro. Foto: EFE.Estados Unidos. Foto: Getty Images.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abrió las puertas a “conversar seriamente” con Estados Unidos sobre acuerdos petroleros, migratorios y de lucha contra el tráfico de drogas, dijo este jueves en una entrevista.

Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, sostuvo para luego proponer un acuerdo petrolero “para inversiones estadounidenses como con Chevron” y otro sobre vuelos de deportados venezolanos. “Donde quieran y como quieran”, afirmó.

Creo que fue hasta agradable esa conversación, pero ahí las evoluciones posconversación no han sido agradables. Esperemos", comentó.

