Top 10: Los autorizo a que me agarren a cachetadas si algún día me vuelvo a burlar de una pandemia, de verdad, hace un año exactamente me estaba burlando de los pobres chinos.

Top 9: Los autorizo a que me agarren a cachetadas si algún día me vuelven a ver votando por el que diga el señor expresidente.

Top 8: Los autorizo a que me agarren a cachetadas si algún día me vuelven a ver llamando al perro de mi exnovio que me puso los cachos con mi mejor amiga.

Top 7: Los autorizo a que me agarren a cachetadas si algún día me vuelven a ver creyendo que toda la información que sale en Wikipedia es verídica.

Top 6: Los autorizo a que me agarren a cachetadas si algún día me vuelven a ver presentándole mi nuevo novio a mi mejor amiga de la universidad, más conocida como “la casquisuelta”.

Top 5: Los autorizo a que me agarren a cachetadas si algún día me vuelven a ver con la moda del copete Alf. De verdad, ¿qué nos pasaba por la cabeza?

Top 4: Los autorizo a que me agarren a cachetadas si algún día me ven por ahí haciendo bailes en tik tok.

Top 3: Los autorizo a que me agarren a cachetadas si algún día me ven por ahí haciéndole barra a la Selección Colombia con la camiseta ombliguera, el jean oscuro sin bolsillos y con sandalias brillantes con tacón.

Top 2: Los autorizo a que me agarren a cachetadas si algún día me vuelven a ver en una fiesta mezclando cerveza con guaro, con ron, con whisky, y al final con tequila.

Top 1: Los autorizo a que me agarren a cachetadas si algún día me vuelven a ver almorzando una frijolada con jugo de mango en leche, antes de una reunión en la oficina.