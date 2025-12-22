Corte Constitucional protege recicladores ante nuevo esquema de basuras en Bogotá

La Corte Constitucional dictó medidas cautelares en favor de los recicladores de Bogotá, en el marco de seguimiento a una tutela y tras analizar una alerta presentada por la Unión Nacional de Recicladores (UNIR).

En dicha petición la asociación de recicladores había planteado que en la discusión del nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá, pasando de zonas exclusivas a libre competencia, sus derechos -garantizados ya por la constitución- de acceso al material reciclable, tarifa fija establecida, entre otros beneficios, quedarían en el aire.

Trabajo y mínimo vital de los recicladores en riesgo

Para la Corte, tras analizar el caso, la situación de garantía de trabajo y el mínimo vital de los recicladores sí se encontraría en un riesgo grave, e inminente, si no se resuelve su futuro, de forma que no se pongan en juego sus derechos adquiridos.

Por ende, la Corte Constitucional determinó imponer a la CRA un régimen transitorio en favor de los recicladores que deberá ser expedido a más tardar el 25 de enero del próximo año “mientras se define y adopta el marco regulatorio y contractual definitivo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital”.

¿Qué debe contener el acto administrativo favorable a los recicladores?

El acto administrativo a expedir deberá contener, como mínimo: 1. Listado de las acciones afirmativas vigentes que deben mantenerse. 2. Procedimientos claros para garantizar la continuidad del servicio público de aseo.3. Cronograma y responsables de implementación de las medidas.

Además, dicho régimen transitorio “al que se refiere este literal deberá orientarse a preservar el nivel de protección constitucional alcanzado por la población recicladora, garantizar la continuidad del servicio público de aseo y salvaguardar, por lo menos, el acceso cierto y seguro al material aprovechable”.

También, la UAESP deberá adoptar las acciones necesarias para garantizar el acceso al trabajo de los recicladores de la capital dentro de dicho esquema de régimen transitorio mientras es aprobado. Frente a todo lo anterior, las entidades vinculadas deberán rendir informes a la Corte sobre lo ordenado.

