Italia multó a Apple con 98 millones de euros por abuso de su dominio en el mercado de “apps”

Logo de Apple, en un edificio, imagen de referencia - Getty Images

El regulador italiano de la competencia anunció este lunes que multó al gigante tecnológico Apple con 98 millones de euros (unos 115 millones de dólares) por “abuso de su posición dominante” en el mercado de las aplicaciones móviles.

La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM) afirmó en un comunicado que Apple infringió las normas de privacidad para desarrolladores externos en un mercado en el que “ocupa una posición de dominio absoluto” con su tienda de aplicaciones App Store.

Apple dijo que apelaría la decisión y defendió sus “sólidas medidas de protección de la privacidad de [sus] usuarios”.

El organismo italiano afirmó que una investigación determinó el “carácter restrictivo” de las “normas de privacidad impuestas por Apple (...) a los desarrolladores externos” de programas para su sistema operativo.

Según el comunicado, su decisión se basa en las reglas para la función “Transparencia del rastreo en apps” (ATT), que exige que las aplicaciones obtengan el consentimiento del usuario a través de una ventana emergente antes de recopilar información sobre su actividad en otros programas o sitios web.

Si el usuario se niega a aceptarlo, la aplicación pierde el acceso a la información sobre esa persona que permite la segmentación publicitaria.

La AGCM justificó que las normas del gigante estadounidense sobre la ATT se “imponen de forma unilateral y perjudican los intereses de los socios comerciales de Apple”.

A principios de este año, las autoridades antimonopolio francesas impusieron a Apple una multa de 150 millones de euros por esa misma funcionalidad.

Y otros países europeos también han abierto investigaciones similares sobre la ATT, introducida en 2021 y que Apple promueve como una garantía de privacidad.

Los detractores, sin embargo, acusan a Apple de utilizar el sistema para promover sus propios servicios publicitarios y restringir a sus competidores.

En su comunicado, Apple afirmó que sus normas han sido “elogiadas por defensores de la privacidad y autoridades de protección de datos de todo el mundo”.

Escuche W Radio en vivo aquí: