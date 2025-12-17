Internacional

Putin: Rusia conquistará “territorios históricos” en Ucrania si fracasa la diplomacia

“Los objetivos de la operación militar especial se lograrán, sin ninguna duda”, dijo Putin en una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Defensa en Moscú.

Vladimir Putin y Ucrania. Foto: EFE/ Getty Images.

Vladimir Putin y Ucrania. Foto: EFE/ Getty Images.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este miércoles que su país alcanzará “sin ninguna duda” sus objetivos en Ucrania, incluyendo el control de los territorios que reivindica como propios, en plena fiebre diplomática por intentar poner fin al conflicto.

“Los objetivos de la operación militar especial se lograrán, sin ninguna duda”, dijo Putin en una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Defensa en Moscú, usando la terminología del Kremlin para referirse a la ofensiva lanzada en febrero de 2022.

Preferiríamos conseguirlo y eliminar las causas profundas del conflicto por medio de la diplomacia”, pero “si el país rival y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de manera sustancial”, lo haremos “por la vía militar”, prometió.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad