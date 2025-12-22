Telefónica anunció plan validado por los sindicatos para suprimir 5.500 empleos en España

Logo de Telefonica en un edificio, en Madrid, España. FOTO: Diego Radames/Anadolu vía Getty Images / Anadolu

El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica, en medio de un giro estratégico destinado a afianzarse como actor clave de la tecnología europea, anunció este lunes un plan validado por los sindicatos para suprimir 5.500 empleos en España.

“Se ha acordado con las organizaciones sindicales más representativas, la ejecución de planes de salidas, estimadas alrededor de 5.500 empleados”, indicó la empresa en un comunicado, en el que cifró en 2.500 millones de euros (2.900 millones de dólares) el costo del plan en su conjunto.

Noticia en desarrollo…

Escuche W Radio en vivo: