¿Cuál es la publicidad por la que multaron a Yeferson Cossio con $813 millones?

El creador de contenido, Yeferson Cossio, se ha posicionado como uno de los principales influenciadores sumando en plataformas digitales más de cuarenta millones de seguidores, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio le puso la lupa en cuanto a algunos manejos de publicidad irregulares.

En primicia, W Radio conoció que al antioqueño se le fue impuesta una multa por 813 millones de pesos por un curso denominado el ‘Método Cossio’, donde prometía a sus seguidores ganancias, dando a entender que podrían volverse ricos en poco tiempo.

La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que el “mensaje publicitario transmitido fue la promesa de ganancias monetarias en un tiempo determinado, en los siguientes términos: -¿Qué van a pensar ustedes ya en cinco meses? Cuando todos los que sí compraron el curso estén tapados en seguidores, en plata (...) cuarenta y nueve dólares puede ser mucho, obviamente para unas personas, pero eso, eso lo pueden librar literalmente con su primer video-”.

Este tipo de afirmaciones reforzaron la idea del ‘Método Cossio’ ayudaba a conseguir riqueza en poco tiempo, mensaje que se reforzó por el reconocimiento del influenciador.

No obstante, la SIC determinó que esas promesas no se cumplían y que Cossio transmitió un mensaje que no se ajustó a la realidad, “las afirmaciones objetivas empleadas no tuvieron un verdadero respaldo que demostrara y sustentara que los consumidores podían volverse ricos en redes sociales en un lapso de cinco meses, tal como se aseguró en la publicidad”.

Falsas expectativas en el público

Yeferson Cossio tiene millones de seguidores en sus redes sociales y un gran poder adquisitivo, por lo cual la SIC asegura que vulneró las expectativas creadas en cerca de 23.300 personas que adquirieron el ‘Método Cossio’ que, por su conexión con el influenciador, creían que podían tener los mismos resultados de éxito del él.

De este modo, la decisión de la autoridad que dirige Cielo Rusinque señaló que “la publicidad del ‘Método Cossio’ tuvo como finalidad influir en las decisiones de consumo de aquellos que tuvieron acceso a las piezas publicitarias; no obstante, las afirmaciones objetivas no tuvieron sustento respecto de los resultados esperados por tomar tal curso, pese a que eran susceptibles de ser verificadas, por lo que el mensaje que se transmitió no correspondió con la realidad, de manera que indujo o pudo inducir en engaño o confusión a los consumidores”.