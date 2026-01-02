ANLA aprueba licencia ambiental para un proyecto de energía solar en el Cesar

Proyecto solar y logo de la ANLA (Foto vía Getty Images y rrss de la ANLA)

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), otorgó la licencia ambiental al proyecto fotovoltaico desarrollado por la sociedad Xuenergy FV S.A.S.

La nueva planta, ubicada en la vereda Los Cerrajones, municipio de Chiriguaná, aportará un total de 200 megavatios (MW) a la matriz energética del país.

El proyecto destaca por la magnitud técnica, contando con una potencia pico de 250 MWp (la máxima potencia que un panel solar puede generar bajo condiciones ideales de laboratorio). Según la ANLA, se hizo un análisis técnico y ambiental, y se determinó que la iniciativa es ambientalmente viable, asegurando que los impactos identificados son prevenibles.

Como parte de los compromisos, se implementará un Plan de Compensación del Componente Biótico en la subzona hidrográfica del Bajo Cesar, garantizando la protección de los recursos naturales en la zona hidrográfica Magdalena-Cauca.

Un aspecto clave en la aprobación de esta licencia fue su diseño, ya que el proyecto incorporó la jerarquía de la mitigación, evitando la intervención de ecosistemas naturales y seminaturales de importancia ambiental y concentrando la intervención en coberturas de pastos, pastos arbolados y plantaciones forestales.

Asimismo, aunque la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) determinó que no se requiere adelantar consulta previa, pues el proceso garantizó la participación activa de las comunidades locales en su área de influencia.

Durante el año, la autoridad otorgó licencias a doce proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), los cuales sumarán cerca de 2.326 MW al sistema energético nacional.

