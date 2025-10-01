Lanzan en Bogotá proyecto de Obras por Impuestos con paneles solares

Bogotá

La Secretaría de Hacienda anunció que Bogotá pondrá en marcha por primera vez el mecanismo de Obras por Impuestos, que permitirá a personas naturales y jurídicas destinar parte de sus obligaciones tributarias a proyectos de inversión pública con impacto social y estratégico en la ciudad.

La primera convocatoria, abierta entre el 01 y el 7 de octubre de 2025, está enfocada en el desarrollo de comunidades energéticas mediante la instalación y operación de sistemas solares fotovoltaicos en los Centros de Felicidad del Tunal y San Cristóbal. El proyecto cuenta con una inversión estimada de 15.800 millones de pesos y busca promover sostenibilidad y acceso a energía limpia en zonas urbanas y rurales de la capital.

Podrán postularse contribuyentes con ingresos brutos superiores a 33.610 Unidades de Valor Tributario (UVT) equivalentes a $1.673 millones para 2025. Entre los requisitos se encuentran: carta de solicitud firmada, certificación de ingresos, copia de la declaración de renta, certificados de RUT y RIT, y, en caso de ser persona jurídica, aval de la Junta Directiva.

“Bogotá es la primera entidad territorial en Colombia que implementa el esquema de Obras por Impuestos, lo que representa un motivo de orgullo. Este proyecto de comunidades energéticas es fundamental para avanzar en el desarrollo sostenible y social de la ciudad”, señaló Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.