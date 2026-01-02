Congresistas y líderes sociales cuestionan la respuesta del Gobierno a la crisis del Catatumbo

La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa agravándose y ha generado nuevas críticas desde el ámbito político y social. Congresistas y líderes sociales de Norte de Santander cuestionaron la respuesta del Gobierno nacional frente a la violencia que afecta a esta región, marcada por la confrontación armada entre el ELN y el frente 33.

El representante a la Cámara por las curules de Paz, Diógenes Quintero, advirtió que la situación se intensificó en los últimos días de 2025, truncando la llegada del nuevo año para las comunidades del Catatumbo, que enfrentan nuevamente desplazamientos y graves afectaciones humanitarias. Recordó que esta crisis se inició en enero de 2025 y que ya completa un año de desarrollo del conflicto armado.

“La alegría con la que la gente debiera recibir el nuevo año se ve truncada en el Catatumbo por la crisis humanitaria que se agudizó los últimos días del dos mil veinticinco”, afirmó Quintero.

El congresista recordó que durante este periodo el Gobierno adoptó medidas excepcionales, como la declaratoria de conmoción interior, avalada por el Congreso de la República, y el recaudo de impuestos destinados de manera exclusiva a atender la situación en el Catatumbo.

Según explicó, el Ejecutivo proyectó un recaudo cercano a los tres billones de pesos, recursos que debían destinarse tanto a la atención de la emergencia humanitaria como al control del territorio y a soluciones estructurales para la región.

“Hoy habría que hacer una revisión y una reflexión sobre cuál ha sido la respuesta del gobierno”, señaló el representante, al indicar que los municipios y el departamento no tienen la capacidad suficiente para responder a la magnitud de la emergencia y que el Gobierno nacional es quien ha contado con las herramientas para actuar.

Entre tanto, el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, desmintió en la W que las autoridades colombianas hayan abandonado la frontera como sugirió Nicolás Maduro. Al contrario, alertó que la colaboración desde Venezuela es “mínima”.

“Por parte de la Gobernación se hicieron algunos acercamientos, un tema apertura en la parte económica y también en un intercambio de información. Pero realmente ese intercambio es mínimo, lo hay, no puedo decir que no, pero no es, digamos en profundidad, sino más por información”, señaló Quintero.

