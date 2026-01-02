Cauca concentró el mayor número de líderes sociales asesinados en el 2025

Durante el 2025 en el departamento del Cauca se registró el mayor número de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados del país con 40 casos, 11 más que en el 2024.

De acuerdo con Indepaz, la preocupante situación evidencia que los liderazgos siguen siendo blanco constante de la violencia.

En el mes de julio se registró el mayor número de asesinatos contra esta población con siete casos, seguido de marzo con cinco, febrero, abril, junio, octubre con cuatro, mayo, agosto, septiembre con tres y enero y noviembre con dos homicidios, incluidos líderes campesinos, comunales, indígenas, víctimas, culturales, sindicales y políticos.

El 17.5% de las víctimas fueron mujeres, mientras que el 82.5% fueron hombres.

Según Rutas del Conflicto, este flagelo podría derivarse de diferentes factores como la fuerte presencia de actores armados ilegales, las economías del narcotráfico, entre otros.

De acuerdo con el director de Indepaz, Leonardo González en total en el 2025, 187 lideres sociales fueron asesinados en el país, se perpetraron 78 masacres y 39 firmantes de paz fueron objeto de homicidio.

González, resaltó que estas cifras sumadas evidencian las fallas en la prevención y la protección oportuna de esta población.

“Es un fracaso colectivo en materia de Derechos Humanos y seguridad. Fallaron la prevención, la protección oportuna, la investigación efectiva y la capacidad de anticiparnos a la violencia”, explicó.

También aseveró que reconocer la problemática es indispensable y que mejorar es posible, solo “cuando la protección de la vida sea un plan común y una responsabilidad efectiva de todos”.

De las 78 masacres del 2025, 7 tuvieron lugar en el Cauca, con 23 víctimas, incluidas cinco mujeres y 18 hombres.

Además, cinco firmantes de paz fueron asesinados en territorio Caucano, lo que incrementó la cifra a 39 a nivel país.

Al respeto, el director de Indepaz puntualizó que se espera que, en este año, la seguridad y la defensa de los derechos humanos sean una prioridad real del gobierno y no una promesa pendiente.