Asesinan a lideresa social en Sucre: autoridades ofrecen recompensa para capturar a los responsables

A través de la red social X, la gobernadora de Sucre, Lucy García, ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien suministre información que permita la captura de los responsables del asesinato de la lideresa social Darlis Arcia Anaya, de 43 años, quien fue atacada con arma de fuego por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta. Los hechos se registraron en la tarde del 2 de diciembre, en el municipio El Roble.

“Rechazo de manera categórica el asesinato de Darlis Arcia, lideresa campesina, cuya voz, trabajo y compromiso fueron fundamentales para la defensa de los derechos y la organización de nuestras comunidades rurales en Sucre (…) En Sucre, como en todo el país, las mujeres campesinas han sido sostén de los procesos sociales y fuerza indispensable en la defensa del territorio; pero también han sido, de manera dolorosa, blanco histórico de violencias que buscan callar liderazgos y frenar la construcción colectiva”, expresó la mandataria.

“Solicito al Ministerio del Interior y a las entidades responsables de la protección de líderes sociales adoptar acciones inmediatas y reforzar, de manera articulada y efectiva, las garantías de seguridad para quienes ejercen liderazgo en nuestro territorio. Este crimen no puede quedar en la impunidad, debe ser esclarecido con prontitud y los responsables deben enfrentar la justicia. Para apoyar las investigaciones, hemos dispuesto una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables”, agregó.

¿Qué se sabe del caso?

Tras lo ocurrido, La W consultó con la Policía en Sucre, donde informaron que “dos sujetos en motocicleta llegan hasta la residencia preguntando por la señora occisa, donde sostienen una pequeña discusión con su pareja sentimental y, al salir la señora, le propinan 07 impactos de bala por arma de fuego y emprenden la huida del lugar”.

Según las autoridades, los hechos se registraron en la vivienda de la víctima, en el corregimiento El Sitio del municipio El Roble.

Ante el lamentable suceso, organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron lo ocurrido y exigieron mayores garantías en los territorios, teniendo en cuenta que este sería el séptimo homicidio que se registra en El Roble en lo que va corrido del año 2025.

Indepaz advierte sobre 180 crímenes contra líderes sociales en el país:

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), advirtió sobre un alarmante registro 180 líderes asesinados en lo que va corrido del año 2025 en el país, tras la muerte violenta de Darlis Arcia en El Roble.

“Darlis fue asesinada en el corregimiento de El Sitio, en el municipio de El Roble, donde hombres a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de El Roble con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, sostuvo Indepaz.

“Esta advertencia se suma a la AT 019/23 para líderes, lideresas y defensores de DDHH en las cuales señala el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país”, agregó.

Finalmente, indicaron que en la zona de El Roble hay una fuerte presencia del Clan del Golfo.