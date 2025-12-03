Inundaciones podrían dejar incomunicadas a cerca de 2.000 familias en Canalete, Córdoba. Foto: cortesía Alcaldía de Canalete.

La alcaldesa del municipio de Canalete, Córdoba, Yeis Simanca, advirtió que cerca de 2.000 familias podrían quedar incomunicadas en esta sección del país por el deterioro de un puente en el corregimiento Popayán, donde persisten las inundaciones.

“Las fuertes lluvias no paran. En el corregimiento de Popayán hay un puente que ya fue desprendido de su sitio y anoche (2 de diciembre) por poco es arrastrado por el río Canalete”, dijo la mandataria municipal.

“Pedimos a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) que nos apoye con ese puente, que puede dejar incomunicadas a más de 2.000 familias”, agregó la alcaldesa Simanca.

Tras lo expuesto, este medio consultó con la UNGRD, donde se informó que el caso sería revisado.

Mientras, en Canalete habría un registro de más de 1.500 familias damnificadas. El municipio se encuentra en calamidad pública por las fuertes precipitaciones.

